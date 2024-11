Bayer 04: Zwei neue Kandidaten für das Alonso-Erbe

Hinter der Zukunft von Xabi Alonso steht ein großes Fragezeichen. Der Trainer von Bayer Leverkusen steht beim amtierenden Meister zwar noch bis 2026 unter Vertrag, im Sommer könnte der ehemalige Profi von Real Madrid aber möglicherweise als Nachfolger von Carlo Ancelotti an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Um für diesen Fall gewappnet zu sein, haben die Leverkusener ein Auge auf mehrere Trainer-Kandidaten geworfen.

Neben Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart) und Sandro Wagner (DFB) spielen in den Überlegungen von Sportchef Simon Rolfes und Head of Coaching Keld Bordinggaard offenbar zwei weitere Namen eine Rolle. Laut ‚Sport Bild‘ beobachten die Verantwortlichen schon seit geraumer Zeit die Entwicklung von Fabian Hürzeler. Der 31-Jährige steht seit Saisonbeginn bei Brighton & Hove Albion an der Seitenlinie und sorgt bereits für Furore in der Premier League.

Außerdem soll auch Kasper Hjulmand auf der Liste von Rolfes und Co. stehen. Der ehemalige Trainer der dänischen Nationalmannschaft arbeitete bereits mit Bordinggaard zusammen. Gemeinsam agierten sie von 2014 bis 2015 als Chef- und Co-Trainer beim 1. FSV Mainz 05. Grundsätzlich werden Hjulmand aber eher Außenseiterchancen eingeräumt, eine Verpflichtung gelte „nicht als wahrscheinlich“.