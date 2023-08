Younes trainiert in Gladbach

Amin Younes hält sich bei der U23 von Borussia Mönchengladbach fit. Dies berichtet ‚Sport1‘. Der 30-jährige Linksaußen ist seit seiner Vertragsauflösung im Juli bei bei Al Ettifaq vereinslos und auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber.

Unter der Anzeige geht's weiter

Younes spielte bereits in Deutschland, Italien, der Niederlande und Saudi-Arabien. Seine letzte Station in der Bundesliga war bei Eintracht Frankfurt. Für die Hessen verbuchte er in der Saison 2020/21 in 27 Spielen sieben Torbeteiligungen.