AC Mailand: Der Stand bei Giroud & Leão

Der AC Mailand arbeitet mit Hochdruck an den Vertragsverlängerungen von Olivier Giroud (36) und Rafael Leão (23). Gegenüber ‚DAZN Italia‘ erklärt Ricky Massara, Sportdirektor bei den Rossoneri: „Leão? Wir hängen noch im alten Kapitel fest, aber wir sind bereit, ein neues zu schreiben. Wir sind überzeugt und wollen versuchen, eine Lösung für Leão und Giroud zu finden, so wie es mit Säulen dieser Mannschaft wie Tomori, Bennacer, Kalulu geschehen ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir sind zuversichtlich, wir arbeiten daran, eine Lösung zu finden“, führt Massara aus. Das Arbeitspapier von Giroud endet in diesem Sommer, das von Leão im Sommer 2024. Sowohl der Franzose als auch der Portugiese gehören zum Stammpersonal des Serie A-Klubs. Gemeinsam waren sie in der aktuellen Spielzeit — in der Liga — bislang an 26 Treffern direkt beteiligt (15 Tore, elf Vorlagen).

Lese-Tipp

Neuer Vertrag: Giroud & das gute Gefühl