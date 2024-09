Real dauerhaft mit Lunin

Andriy Lunin und Real Madrid gehen in eine gemeinsame Zukunft. Wie die Königlichen mitteilen, hat der 25-jährige Torwart seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag um fünf Jahre bis 2030 verlängert.

Lunin wollte die Madrilenen eigentlich in diesem Sommer verlassen, da er hinter Platzhirsch Thibaut Courtois (32) nur Ersatz ist. Aber auch aufgrund des 30 Millionen Euro schweren Preisschilds blieb der Ukrainer in Madrid. Allem Anschein nach gibt sich Lunin vorerst mit seinem Bankplatz zufrieden. In der vergangenen Saison bestritt er in Courtois‘ verletzungsbedingter Abwesenheit 31 Spiele und trug so maßgeblich zur spanischen Meisterschaft sowie dem Champions League-Titel bei.