Trippier an die Merseyside?

Rechtsverteidiger Kieran Trippier könnte es an den letzten Transfertagen von Newcastle nach Liverpool ziehen. ‚The Athletic‘ berichtet, dass der FC Everton Interesse am englischen Nationalspieler der Magpies zeigt und dieses bereits in ersten Gesprächen bekundet hat. Everton-Coach Sean Dyche arbeitete mit dem heute 33-Jährigen schon 2012 bis 2015 beim FC Burnley zusammen.

Trippier, so führt das Fachmagazin aus, möchte den NUFC im Sinne der sportlichen Perspektive verlassen. Der Wechsel zu den Toffees würde dem Rechtsfuß ermöglichen, weiter in der heimischen Premier League zu spielen. Alleine ist Everton mit seinem Interesse aber nicht. Trippiers Vertrag endet 2025, insofern kann Newcastle noch eine Ablöse für den erfahrenen Abwehrmann verlangen.