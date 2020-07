Fast fix: KSC-Verteidiger in die Pfalz

Damian Roßbach wird den Karlsruher SC offenbar verlassen und in die dritte Liga wechseln. Wie die ‚Badische Neueste Nachrichten‘ berichten, läuft der Linksverteidiger in der kommenden Saison in der Pfalz für den 1. FC Kaiserslautern auf.

Der 27-jährige gebürtige Frankfurter war 2018 vom SV Sandhausen nach Karlsruhe gewechselt. In der vergangenen Saison kam Roßbach auf 26 Pflichtspieleinsätze. Da der Vertrag mit dem Ende der Saison ausgelaufen ist, wird keine Ablösezahlung fällig.