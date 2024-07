Villarreal schnappt sich United-Talent

Der spanische Klub FC Villarreal steht kurz davor, sich mit dem 19-jährigen Willy Kambwala von Manchester United zu verstärken. Nach Informationen von Fabrizio Romano beträgt die Ablöse für den Innenverteidiger knapp zehn Millionen Euro. Die Red Devils sichern sich bei dem Deal eine Rückkaufklausel.

Kambwala war 2019 für vier Millionen Euro aus der Jugend des FC Sochaux zu United gekommen und schaffte Anfang dieses Jahres den Sprung in die Profi-Mannschaft. In der vergangenen Saison absolvierte er acht Einsätze in der Premier League. Sein aktueller Vertrag in Manchester läuft noch bis 2025.