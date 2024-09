Galatasaray: Drei Kandidaten für links hinten

Galatasaray versucht in den letzten Stunden des geöffneten Transferfensters noch einen Linksverteidiger an Land zu ziehen. Die drei von Gianluca Di Marzio aufgezählten Kandidaten spielen allesamt in Italien. Favorit ist laut dem Transfermarktkenner der Pole Nicola Zalewski (22) von der AS Rom. Scheitert dieser Deal, würde Gala auf Mário Rui (33/SSC Neapel) oder Fodé Ballo-Touré (27/AC Mailand) umschwenken.

Türkische Vereine können noch bis zum morgigen Freitag Spieler registrieren. Beim amtierenden Meister drückt hinten links der Schuh. Wunschspieler Zalewski fühlt sich laut Di Marzio von Galatasarays Interesse geschmeichelt, doch die Einigung mit der AS Rom steht nach wie vor aus. Viel Zeit bliebe nicht mehr, einen Plan B zu aktivieren.