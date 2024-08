Real verhandelt Reinier-Leihe

Für Reinier von Real Madrid könnte in diesem Sommer die nächste Ausleihe bevorstehen. Laut einem Bericht des brasilianischen ‚Globo Esporte‘ befinden sich die Königlichen zurzeit mit Norwich City in Gesprächen über eine Leihe des 22-jährigen Offensivspielers. Streitpunkt in den Verhandlungen soll eine Kaufmöglichkeit für den kommenden Sommer sein.

Reinier ist noch bis 2026 an Real gebunden. Seit seinem 30-Millionen-Transfer vor viereinhalb Jahren konnte sich der Brasilianer nicht bei den Madrilenen durchsetzen und wurde stattdessen an diverse Vereine verliehen. Unter anderem auch an Borussia Dortmund, für das Reinier auch verletzungsbedingt zwischen 2020 und 2022 nur in 39 Pflichtspielen auf dem Platz stand.