FCA: Gregoritsch-Vertrag verlängert

Der Vertrag von Michael Gregoritsch (27) beim FC Augsburg hat sich offenbar automatisch verlängert. Wie der ‚kicker‘ meldet, gilt das Arbeitspapier statt bis 2022 nun bis 2023. Grund dafür sei das Erreichen einer gewissen Zahl an Einsätzen.

Gregoritsch war 2017 für 5,5 Millionen Euro vom Hamburger SV in die Fuggerstadt gekommen. Seitdem lief er 102 Mal für den FCA auf, schoss 22 Tore und gab acht Assists. In der Rückrunde der Saison 2019/20 war der Offensivmann an Schalke 04 verliehen.