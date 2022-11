Addo hat klaren BVB-Plan

Otto Addo will sich im Anschluss an die Weltmeisterschaft in Katar wieder seiner Aufgabe bei Borussia Dortmund widmen. „Ich werde auf jeden Fall zurücktreten als Nationaltrainer in Ghana, und dann geht es normal weiter. So ist es auch mit meiner Familie besprochen, die wegen meiner Doppelbelastung viel zurückstecken musste“, versichert Addo im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘.

Mit dem ehemaligen Bundesliga-Profi an der Seitenlinie setzten sich die Black Stars in den Playoff-Spielen gegen Nigeria durch und qualifizierten sich so für die WM. Im Hauptberuf ist Addo bei Borussia Dortmund als Talent-Manager angestellt. Für den Job als Nationalcoach wurde der 47-Jährige von den Schwarz-Gelben freigestellt. In Gruppe H trifft Ghana auf Portugal, Südkorea und Uruguay.