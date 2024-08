OL-Sportdirektor kündigt Cherki-Transfer an

Auch wenn sich der zeitweise fast sicher geglaubte Transfer von Rayan Cherki zu Borussia Dortmund zerschlagen hat, wird der 20-Jährige Olympique Lyon wohl doch noch verlassen. „Wir haben mit ihm Anfang des Sommers gesprochen und wir versuchen, eine Lösung zu finden. Er wird mit Sicherheit gehen“, so OL-Sportdirektor David Friio im Interview mit ‚Le Progrès‘.

Wohin es den Offensivspieler ziehen wird, der nur noch bis 2025 an Lyon gebunden ist, weiß der Funktionär aber nicht: „Ich weiß nicht, was das Beste für ihn wäre. Ausland oder PSG? Ich denke aber, dass jeder als Gewinner aus der Situation hervorgehen sollte. Er ist ein Kind des Klubs, er hat hier viel investiert, aber es gibt einen Zeitpunkt in der Karriere, an dem du dich woanders umschauen musst.“ Neben Paris St. Germain ist zurzeit auch RB Leipzig noch im Rennen um Cherki. Bei den Sachsen wird ein Nachfolger für Dani Olmo gesucht, den es zum FC Barcelona zieht.