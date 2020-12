Hertha: Boyata fehlt länger

Hertha BSC muss offenbar länger als bislang vermutet auf Abwehrchef Dedryck Boyata verzichten. Die ‚Bild‘ geht von einem Ausfall bis Ende Januar aus, damit würde der 30-jährige Innenverteidiger bei sechs Spielen passen müssen. Grund dafür ist eine Knochenprellung am Fuß.

In der Abwehrkette der Berliner ist Boyata absolut gesetzt. In zwölf der bislang absolvierten 13 Saisonspiele führte der Belgier das Team sogar als Kapitän auf den Platz. Seine Rolle wird in den kommenden Wochen wohl Niklas Stark (25) übernehmen. Der zweifache Nationalspieler kam zuletzt vermehrt auf der Sechs zum Einsatz.