Schweiz-Talent Imeri: Bundesliga oder Genua?

Kastriot Imeri könnte den FC Servette in Richtung Bundesliga verlassen. Laut ‚Sky‘ zeigen drei Klubs aus Deutschland Interesse am 21-jährigen Schweizer Nationalspieler. Angestrebt sei ein Transfer im Sommer. Für die aktuelle Wechselphase zeige der FC Genua Interesse am Offensivakteur und soll bereits drei Millionen Euro plus Boni geboten haben. Imeri selbst sei unentschlossen, was seine Zukunft betrifft.

Der 21-Jährige stammt aus der Jugend von Servette und ist eines der größten Talente der Schweizer Liga. In der aktuellen Saison kommt er auf zehn direkte Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen. Sein Vertrag läuft noch bis 2023.