Lazio reagiert auf Albertos Transferforderung

Lazio Rom weigert sich, dem Abschiedsgesuch von Luis Alberto ohne Weiteres nachzukommen. „Er will offenbar ablösefrei wechseln. Aber er hat einen Vierjahresvertrag und ist Teil des Teams. Er muss einen Klub finden, der ihn kaufen will“, erklärt Klubpräsident Claudio Lolito der italienischen Nachrichtenagentur ‚Adnkronos‘. Und weiter: „Wir sind ein börsennotiertes Unternehmen. Solche Dinge schaden unserer Ökonomie und unserem Image. Ich bin nicht so verrückt, ihn kostenlos gehen zu lassen. Die Aktionäre würden mich umbringen und sie hätten Recht damit.“

Alberto, der laut Lolito der zweitbestbezahlte Spieler des Kaders ist, hatte nach dem gestrigen 4:1 gegen US Salernitana für Aufsehen gesorgt, als er mit deutlichen Worten verkündete, Lazio um eine Vertragsauflösung gebeten zu haben. „Ich werde Lazio am Ende der Saison verlassen. Es ist vorbei. Ich habe schon darum gebeten, dass wir den Vertrag beenden und uns trennen“, so der 31-jährige Spielmacher, „ich will von Lazio keinen Euro mehr. Es ist Zeit für mich zu gehen.“