Hertha vor weiterem Sommer-Transfer

Hertha BSC hat offenbar den nächsten Neuzugang für die kommende Saison eingetütet. Laut ‚Sky‘ wird Angreifer Sebastian Grönning im Anschluss an seinen auslaufenden Vertrag bei Drittligist FC Ingolstadt zur Alten Dame wechseln. Bei der Hertha soll der 27-Jährige ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier erhalten. Zuletzt hatten sich die Berliner auch um einen Wintertransfer des Toptorjägers (17 Treffer in 24 Spielen) der Schanzer bemüht. Da sich Ingolstadt im Aufstiegsrennen der dritten Liga befindet, erhält Grönning jedoch keine Freigabe.

Neben dem Dänen steht ‚Sky‘ zufolge auch Innenverteidiger Niklas Kolbe (28) vom SSV Ulm unmittelbar vor der Unterschrift bei der Hertha. Bei all den Plänen für die nächste Spielzeit ist jedoch noch unklar, ob der Hauptstadtklub noch in diesem Winter einen weiteren Angreifer an Bord holt. Ebenfalls ein Thema in Berlin ist dem Vernehmen nach Nardin Mulahusejnovic (26) vom bosnischen Tabellenführer Zrinjksi Mostar, für den der Zweitligist ein Angebot abgegeben hat.