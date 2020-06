Medien: Kouassi sagt Leipzig ab

Tanguy Kouassi wird offenbar nicht zu RB Leipzig wechseln. Wie die französische Tageszeitung ‚Le Parisien‘ berichtet, möchte der französische Innenverteidiger seinen ersten Profivertrag bei seinem Ausbildungsklub Paris St. Germain unterschreiben. Ein Wechsel zu den Sachsen oder zum AC Mailand kommt für den Youngster demnach nicht infrage.

Kouassi wird seit Wochen mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht. Dort hätte er in die Fußstapfen von Dayot Upamecano treten können, der seinerseits in diesem Sommer weiterziehen möchte. Stattdessen könnte Kouassi am morgigen Sonntag pünktlich zu seinem 18. Geburtstag seinen ersten Profivertrag in Paris unterschreiben.