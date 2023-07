Zwei Klubs wollen Eintrachts Akman

Zwei Klubs aus den Niederlanden interessieren sich für Ali Akman. Nach FT-Informationen beschäftigen sich Eredivisie-Aufsteiger Heracles Almelo und Zweitligist ADO Den Haag mit dem 21-jährigen Stürmer von Eintracht Frankfurt. Bis 2025 ist der ehemalige türkische U-Nationalspieler noch an die Adler gebunden.

Für den Rechtsfuß verlangt die Eintracht 500.000 Euro Ablöse plus Boni. Ob die Interessenten in der Lage sind, die Forderungen zu bedienen oder ob Frankfurt den Niederländern noch entgegenkommen muss, wird sich zeigen. Erfahrung in der Eredivisie hat Akman jedenfalls vorzuweisen. Der Stürmer spielte in der Saison 2021/2022 auf Leihbasis für NEC Nijmegen.

