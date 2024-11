Profi-Vertrag: FC bindet Mittelfeld-Talent langfristig

Der 1. FC Köln hat Mittelfeld-Talent Etienne Borie (18) mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet. Wie der FC auf seiner Website verkündet, verlängert der Nachwuchsspieler der Geißböcke damit seinen Vertrag langfristig. Die genaue Laufzeit verkünden die Domstädter nicht. In der Saison 2022/23 gewann Borie mit der U19 den Junioren-DFB-Pokal und lief auch im Finale auf.

Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball, sagt: „Etienne hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und den Übergang von der U19 zur U21 in der Regionalliga hervorragend gemeistert. Bei seinen ersten Trainingseinheiten und Testspielen mit der Lizenzmannschaft hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen.“ In dieser Saison läuft Borie für die U23 des FC in der Regionalliga West auf und kam dort zehnmal zum Einsatz. Aktuell ist er mit einem Fußbruch allerdings zum Zuschauen gezwungen.