BVB: Kehl für Zorc?

Borussia Dortmund will in den kommenden Monaten eine Entscheidung treffen, wer die Nachfolge von Michael Zorc in der Rolle als Sportlicher Leiter übernehmen wird. Wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im ‚kicker‘ erklärt, darf sich Sebastian Kehl, aktuell Leiter Lizenzspielbereich, Hoffnungen auf den Job machen: „Ich glaube, dass er sich sehr stark reinfuchsen wird, alles andere würde mich überraschen. Wir werden im ersten Halbjahr 2021 eine Entscheidung treffen, wer Michael Zorcs Nachfolger wird.“

Im Sommer 2022 will Zorc seine Karriere als BVB-Manager beenden. Auf Kehl hält Watzke große Stücke: „Er war lange unser Kapitän, hat sich unter Jürgen Klopp, als er noch Spieler war, unheimlich viel abgeschaut. Auch von Michael Zorc. Am Ende des Tages benötige ich eine klare Sicht darauf, ob Sebastian ab 2022 das komplette Geschäft abbilden kann. Die Abwicklung von Transfers beispielsweise ist ein wichtiges und großes Feld. Aber er ist da dran, er ist ja auch extrem ehrgeizig.“