Ärger mit Tuchel: Verlässt Werner Chelsea?

Die Lisaison zwischen dem FC Chelsea und Timo Werner scheint sich nach den Aussagen der zurückliegenden Tage dem Ende zu neigen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird ein Abschied des DFB-Nationalspielers diesen Sommer „immer wahrscheinlicher“.

Grund dafür sei das mittlerweile zerrüttete Verhältnis mit Trainer Thomas Tuchel. Werner hatte sich jüngst über seine Perspektive an der Stamford Bridge beklagt und sagte gegenüber ‚The Times‘: „Ich könnte überall glücklich sein. Es ist klar, dass ich mehr spielen möchte und ich sollte auch mehr spielen, um für die Weltmeisterschaft in guter Form zu sein.“

In seiner zweiten Saison für die Blues stand Werner in 37 Pflichtspielen auf dem Platz, erzielte elf Treffer und bereitete sechs weitere Tore direkt vor. Ein Dauergast in der Startelf war der 26-Jährige trotzdem nicht. Mit Raheem Sterling bekommt der sprintstarke Rechtsfuß zudem weitere Konkurrenz auf seiner Position.

Tuchel überrascht

Bei Tuchel stießen Werners Aussagen auf Unverständnis. Der 48-Jährige ließ es sich nicht nehmen, öffentlich zu reagieren: „Ich bin überrascht. Ich wäre sehr glücklich, wenn ich ein junger Kerl mit einem Vertrag bei Chelsea wäre. Ich wäre eine der glücklichsten Personen auf dem Planeten. Zeig Qualität, erobere dir einen Platz und verteidige dir deinen Platz. Wenn er das wirklich gesagt hat, verstehe ich es nicht.“