Brighton: Zeqiri macht den Abflug

Andi Zeqiri steht vor dem Wechsel zu dem belgischen Klub KRC Genk. Wie die belgische Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, darf der 24-jährige Stürmer seinen aktuellen Klub Brighton & Hove Albion verlassen und sich dem belgischen Vizemeister anschließen.

Der Schweizer Nationalspieler war vergangene Saison an den FC Basel verliehen und erzielte in 30 Ligaspielen 13 Tore. Bis Mittwoch hat das belgische Transferfenster noch geöffnet und Genks Transferpläne sind noch nicht abgeschlossen: Laut ‚Het Laatste Nieuws‘ wird Rechtsverteidiger Angelo Preciado (25) an Sparta Prag abgeben. Im Gegenzug soll Zakaria El Ouahdi (21) von RWD Molenbeek verpflichtet werden.