Neuer Verein für US-Legionär Gressel

Julian Gressel bleibt der Major League Soccer erhalten, wechselt aber Klub und Land. Für umgerechnet 500.000 Euro hat Columbus Crew aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Ohio den 29-jährigen Mittelfeldspieler von den Vancouver Whitecaps aus Kanada verpflichtet.

Unter der Anzeige geht's weiter

The Crew ist die dritte Station des Rechtsfuß‘ in der nordamerikanischen Profiliga. Vor seinem Engagement in Vancouver spielte Gressel für DC United. Neben 211 Profispielen in den USA und Kanada stehen für Gressel inzwischen auch sechs Länderspiele für die Soccer Boys zu Buche. Seit November 2022 besitzt der gebürtige Bayer auch den Pass der Vereinigten Staaten.

Lese-Tipp

„Krieg zwischen Mbappé & PSG“ | Messi schafft „unbezahlbare Erinnerung“