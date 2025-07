Barça-Profi will Vertrag aussitzen

Dem FC Barcelona schwinden die Verkaufsoptionen. Neben Keeper Marc-André ter Stegen will laut der ‚Sport‘ auch Andreas Christensen seinen Vertrag bei den Katalanen aussitzen. Dem Blatt zufolge denkt der Innenverteidiger nicht an einen Wechsel und will sich bei Trainer Hansi Flick durchsetzen.

Barça ist dringend auf Verkäufe angewiesen, um bereits angekommene und zukünftige Neuzugänge registrieren zu können. Der 29-Jährige soll zu einem Abgang bewegt werden, da er nur noch Innenverteidiger Nummer fünf ist, aber dennoch ein hohes Gehalt bezieht. Sein Vertrag läuft 2026 aus.