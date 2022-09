Bericht: Mbappé-Vertrag kürzer als gedacht – Benzema-Nachfolger?

Knapp vier Monate ist es her, dass sich Kylian Mbappé Arm in Arm mit Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi im Pariser Prinzenpark feiern ließ. Gerade hatte der Stürmerstar Real Madrid abgesagt und seinen Vertrag bei Paris St. Germain verlängert. Bis 2025, wie auch auf dem Trikot zu sehen war, das Mbappé während der Zeremonie lächelnd in die Kameras hielt.

Wie die ‚L’Équipe‘ unter Berufung auf vereinsinterne PSG-Quellen berichtet, läuft das Arbeitspapier des 23-Jährigen aber tatsächlich nur bis 2024. Zwar könne die Zusammenarbeit per Option um ein weiteres Jahr ausgedehnt werden, dies erfordere aber Mbappés explizite Zustimmung. Wenn der Torjäger nicht will, ist PSG machtlos.

Bei Real Madrid wird man diese Entwicklung aufmerksam zur Kenntnis nehmen. Schließlich waren es die Königlichen, die vor dessen Vertragsverlängerung lange Zeit als haushoher Favorit im Transferpoker um den Franzosen galten. Vorausgesetzt die Madrilenen können ihren Stolz herunterschlucken, könnten sie es 2024 erneut bei Mbappé versuchen und damit in dem Jahr, in dem Karim Benzema (34) den Klub voraussichtlich verlassen wird.