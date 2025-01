Jesus-Schock: Neuer Stürmer für Arsenal?

Der FC Arsenal ist wohl dazu gezwungen, sich diesen Winter nach einem neuen Angreifer umzusehen. Laut ‚The Athletic‘ besteht bei Gabriel Jesus der Verdacht auf einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Für den heutigen Dienstag seien weitere Untersuchungen angesetzt, es ist jedoch davon auszugehen, dass der 27-jährige Brasilianer für die kommenden Monate fehlen wird. Somit verbleibt mit Kai Havertz (25) nur ein einziger Spieler fürs Sturmzentrum.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für die Titelambitionen der Gunners dürfte die Personallage deutlich zu dünn sein. ‚The Athletic‘ zufolge ist Arsenal daher offen dafür, einen weiteren Angreifer zu verpflichten. Problem sei nur die Verfügbarkeit der Art von Spieler, die Trainer Mikel Arteta gerne in seinem Team haben würde. Es ist dem Bericht zufolge wahrscheinlich, dass die Londoner per Leihe nur eine vorübergehende Lösung an Bord holen. Ganz ausgeschlossen werden kann ein fester Wintertransfer aber nicht.