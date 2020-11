„Persönliche Gründe“: Club wochenlang ohne Singh

Offensivspieler Sarpreet Singh (21) wird dem 1. FC Nürnberg in den kommenden drei Wochen nicht zur Verfügung stehen. Wie der Zweitligist mitteilt, reist die Leihgabe vom FC Bayern „aus persönlichen Gründen“ für drei Wochen in seine neuseeländische Heimat. Singh war beim Club bislang meist Joker. Auf seine erste Torbeteiligung wartet der Linksfuß noch.

Sportvorstand Dieter Hecking erläutert: „Sarpreet ist mit dem Wunsch aus für uns mehr als nachvollziehbaren Gründen auf uns zugekommen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen. Alternativ hätte Sarpreet seine wichtigen persönlichen Anliegen in der Winterpause zu Hause geregelt. Aber eine wirkliche Winterpause gibt es in dieser Saison nicht. Aufgrund des langen Reiseweges bindet er seinen Aufenthalt nun in eine Länderspielpause ein.“