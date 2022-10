Simons spricht über PSG-Klausel

Für Xavi Simons ist ein Abschied von der PSV Eindhoven offenbar kein Thema. „Es stimmt, dass ich über eine Klausel verfüge, aber sie gilt zwischen PSV und mir und nicht zwischen PSG und mir. Sie besagt, dass, wenn ich zu PSG gehen wollen würde, ich für einen bestimmten Betrag nach Saisonende wechseln könnte“, bestätigt der 19-Jährige gegenüber Eindhovener Vereinsmedien zwar die Existenz einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, die nur für Paris St. Germain gilt.

Gleichzeitig fügt Simons aber an: „Ehrlich gesagt, denke ich nicht daran zu gehen. Ich fühle mich hier zu Hause und ich fühle mich wohl. Ich denke, das sieht man auch auf dem Feld. Ich bin hier ablösefrei hingewechselt, ich habe niemandem gegenüber eine Verpflichtung. Ich bin derjenige, der eine Entscheidung treffen muss.“ Der junge Niederländer zeigt seit seinem Sommerwechsel zur PSV starke Leistungen. In 15 Pflichtspielen war er bereits an zwölf Toren direkt beteiligt.