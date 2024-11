Verletzungsmisere: Stuttgart plant Wintertransfers

Die Saison des VfB Stuttgart kommt nicht so recht ins Rollen. Zwar kann die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß spielerisch immer wieder überzeugen und zeigt, dass die vergangene Saison in dieser Hinsicht kein Ausrutscher war, der VfB laboriert allerdings an einer Ergebniskrise. Hinzu kommen viele Verletzungen, die immer wieder dafür sorgen, dass wichtige Spieler ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die zwei neuesten und wichtigsten Namen auf der Liste sind die Angreifer Deniz Undav (28), der mit einem Muskelfaserriss bis mindestens zum Jahresende ausfallen wird, und El Bilal Touré, der sich einen Mittelfußbruch zugezogen haben soll und damit für einige Monate außer Gefecht ist. Hinzu kommt neben vielen kleineren Blessuren im Kader auch die erneute Knieverletzung des potenziellen Abwehrchefs Dan-Axel Zagadou. Nun sucht VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth nach Lösungen.

Sturm-Ausfälle ein harter Schlag

„Es gibt keinen Grund drumherum zu reden", sagt Wohlgemuth dem ‚kicker‘. Besonders die Ausfälle „von Deniz und El Bilal sind ein harter Schlag. Entscheidend aber ist, wie wir damit umgehen". Zunächst sei Ruhe das Gebot der Stunde. „Es hat uns vor gut eineinhalb Jahren aus der sportlichen Krise geführt, dass wir uns nicht darauf beschränkt haben, die Situation zu beklagen, sondern sie anzunehmen und das Beste daraus zu machen, “ gibt der 45-Jährige zu verstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei soll klar analysiert werden, was die gangbarsten Lösungen für die anfallenden Personalprobleme sind. Wohlgemuth sucht nach eigener Aussage „Lösungsansätze auf verschiedenen Ebenen“. Dabei drehe es sich vor allem um zwei Ansätze, diese „schließen den Transfermarkt ebenso ein, wie auch den Ansatz, aus dem eigenen Bereich Spieler in neue Verantwortung zu bringen“.

Handlungsfähigkeit beweisen

Dabei gehe es laut Wohlgemuth sowohl um Spieler des Kaders, die in neuen Rollen agieren könnten, als auch darum, „unser Talentpotenzial im Nachwuchs“ mit einzubeziehen. Alle Entscheidungen sollen in klarer Absprache mit Trainer Hoeneß und seinem Team geschehen und wohlüberlegt sein. Wichtig sei dem VfB-Boss dabei, „dass wir wissen und zeigen, dass unsere Hände nicht gebunden sind".