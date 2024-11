Nächster VfB-Schock: Touré monatelang raus

Neben dem verletzungsbedingten Ausfall von Deniz Undav bis zum Jahresende muss der VfB Stuttgart eine weitere Hiobsbotschaft hinnehmen. Wie ‚Sky‘ berichtet, müssen die Schwaben im schlimmsten Fall ein halbes Jahr auf El Bilal Touré verzichten, der sich einen Mittelfußbruch zugezogen haben soll. Zuletzt war der 23-Jährige immer besser in Fahrt gekommen und konnte sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League treffen.

Die Blessur der Leihgabe von Atalanta Bergamo verschlimmert die Personalprobleme in der Offensive der Stuttgarter, da Jamie Leweling ebenfalls verletzt fehlt. Nun dürfen sich neben Ermedin Demirovic auch Nick Woltemade und Justin Diehl Hoffnungen auf mehr Spielzeit machen.