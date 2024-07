Southgate-Nachfolge: Übernimmt Löw?

Nicht allzu oft wird der Trainerposten der englischen Nationalmannschaft frei. Nach insgesamt acht Jahren ging Anfang dieser Woche die Ära von Trainer Gareth Southgate zu Ende. Seitdem kursieren täglich neue Namen für die Besetzung auf der Bank. Zudem ist noch unklar, ob der englische Fußballverband FA auf eine Interimslösung setzen will oder direkt einen langfristigen Nachfolger installiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Klar ist allerdings, dass der Posten bei den Three Lions zu den begehrtesten Trainerstühlen im Weltfußball zählt. Die Mannschaft um Kapitän Harry Kane (30) schaffte es bei den zurückliegenden beiden Europameisterschaften jeweils ins Finale. Die Aussichten auf einen Titel in den kommenden Jahren sind groß – ebenso wie die bisher gehandelten Namen.

Lese-Tipp

Southgate-Nachfolge: Nächster Kandidat im Rennen

Pep Guardiola, Jürgen Klopp oder Thomas Tuchel sind nur eine Auswahl der zahlreichen Kandidaten, die für den England-Job in Frage kommen. Dazu gesellt sich einem Bericht der englischen ‚Sun‘ auch noch Joachim Löw. Demnach ist der ehemalige Bundestrainer stark interessiert an der Southgate-Nachfolge und würde sehr gerne mit dem englischen Verband sprechen. Auch die ‚Bild‘ bestätigt, dass Löw die Aufgabe beim Vize-Europameister reizen würde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den 64-Jährigen wäre es der erste Trainerjob seit seinem Ende bei der deutschen Nationalmannschaft im Sommer 2021. Über seine Zukunft hatte Löw im Februar gesagt: „Ich bin nicht in Fußballrente, aber ich mache nur was, wenn ich die hundertprozentige Überzeugung habe. Und dieses Angebot lag bislang jetzt nicht auf dem Tisch. Was allerdings für mich schon auch so ein Ziel jetzt ist – die WM 2026. Amerika, Kanada, Mexiko. Das finde ich schon spannend.“