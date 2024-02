Aston Villa bindet Bailey

Aston Villa setzt auch in Zukunft auf Leon Bailey. Der 25-jährige Flügelspieler hat seinen ursprünglich 2025 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Über die genaue Laufzeit des neuen Arbeitspapiers macht Villa keine Angaben. Für Bailey ist die Vertragsunterschrift die Belohnung einer bisher herausragenden Saison beim Tabellenfünften.

2021 war der Linksfuß für 32 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen nach Birmingham gewechselt. In seiner ersten Spielzeit in England hatte der Flügelflitzer noch mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen. Mittlerweile ist der Jamaikaner aber für das Team von Trainer Unai Emery unverzichtbar. In wettbewerbsübergreifend 33 Pflichtspielen war Bailey an 19 Treffern direkt beteiligt (zehn Treffer, neun Assists).