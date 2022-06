HSV: Kittel-Entscheidung steht an

Beim Hamburger SV wollen die Verantwortlichen zeitnah über die Zukunft von Sonny Kittel befinden. Die ‚Bild‘ prophezeit eine schnelle Entscheidung beim offensiven Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft. Verlängern oder verkaufen lautet wie üblich die Devise ein Jahr vor Vertragsende.

Mit Sportvorstand Jonas Boldt hat Kittel seinen wichtigsten Fürsprecher. „Ich glaube, dass Kittel von seiner sportlichen Qualität ein absoluter Unterschiedsspieler in dieser Liga ist. Das sieht man auch an seiner Quote“, so der HSV-Funktionär über den 29-Jährigen, der in 40 Saisonspielen auf starke neun Tore und 16 Vorlagen kommt, aber auch immer wieder unauffällige Phasen hat.