Dumfries vor Inter-Verlängerung

Inter Mailand könnte zeitnah in Sachen Vertragsverlängerung von Denzel Dumfries Nägel mit Köpfen machen. Der 28-Jährige hat laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ das Gehaltsangebot der Nerrazurri in Höhe von vier Millionen Euro, beinahe eine Verdopplung seines bisherigen Salärs, angenommen. Offen ist die Vertragslänge. Ein Arbeitspapier bis 2027 oder 2028 steht im Raum.

Nach dem Ende seines Urlaubs Anfang August soll der Niederländer dann den neuen Vertrag unterschreiben. In der vergangenen Saison konnte Dumfries in 31 Serie A-Partien vier Tore und fünf Vorlagen verbuchen und trägt damit einen großen Anteil an dem weitestgehend ungefährdeten Scudetto der Mailänder.