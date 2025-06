Transfer steht bevor: Cunha schon in Manchester

Der Transfer von Matheus Cunha zu Manchester United ist offenbar in den finalen Zügen. Die ‚Manchester Evening News‘ zeigt ein Foto des Offensivspielers von den Wolverhampton Wanderers am heutigen Sonntagmorgen beim Verlassen eines Hotels in Manchester. Danach machte sich der 26-Jährige auf den Weg zum Flughafen, der Brasilianer wurde vom neuen Trainer Carlo Ancelotti für die anstehenden Länderspiele in der WM-Qualifikation nominiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Red Devils werden für Cunha die Ausstiegsklausel von umgerechnet 75 Millionen Euro ziehen. Derzeit befinden sich die Parteien in den letzten Gesprächen über die genauen Modalitäten. Der Edeltechniker soll die schwache United-Offensive beleben, in der abgelaufenen Saison kam der Rechtsfuß auf 15 Tore und sechs Assists in 33 Premier League-Einsätzen.