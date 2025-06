Hohe Ablöse: BVB tütet Bellingham-Deal ein

Jobe Bellingham wird künftig in schwarz-gelb auflaufen. Fabrizio Romano zufolge wurden letzte Zweifel am BVB-Wechsel des englischen Mittfeldakteurs aus der Welt geräumt.

Demzufolge wurde sich mit dem AFC Sunderland auf eine Sockelablöse in Höhe von 33 Millionen Euro verständigt. Außerdem seien Bonuszahlungen im Deal inkludiert, die unter Umständen auf bis zu fünf Millionen Euro anwachsen können.

Darüber hinaus berichtet Romano von einer 15-prozentigen Weiterverkaufsbeteiligung, die dem Premier League-Aufsteiger zugesichert wurde. Alles in allem greift Borussia Dortmund also doch tiefer in die Tasche, als zuletzt kolportiert wurde.

In Dortmund winkt Bellingham ein Fünfjahresvertrag mit einem Gehalt zwischen 3,5 und fünf Millionen Euro. Der Medizincheck soll laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ schon am morgigen Montag stattfinden. Geht alles glatt, wird der 19-jährige Durchstarter schon bei der Klub-WM für die Borussia auf dem Feld stehen.