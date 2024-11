Spielerflucht: Köln droht der Super-GAU

Die Mission des 1. FC Köln ist klar: Nachdem im zurückliegenden Sommer nahezu alle Stammspieler an Bord gehalten werden konnte, soll in diesem Jahr der direkte Weg zurück in Liga eins erfolgen.

Doch der Start in die neue Spielzeit war bisher eher durchwachsen. Aktuell rangieren die Kölner nach zwölf Spieltagen in einer sehr umkämpften zweiten Liga auf dem achten Tabellenplatz – zwar nur vier Punkte hinter Tabellenführer Hannover 96, aber dennoch hinkt man den Erwartungen hinterher.

Verpassen die Domstädter den Wiederaufstieg, kommt es wohl zu einer großen Spielerflucht. Die ‚Bild‘ nennt gleich neun FC-Profis, die kein weiteres Jahr in Deutschlands Unterhaus mitmachen würden.

Abgangswelle droht

Tim Lemperle (22), Linton Maina (25) und Dejan Ljubicic schließen demzufolge eine Verlängerung ihrer 2025 auslaufenden Verträge kategorisch aus, sollte man in Liga zwei verweilen. Auch Jonas Urbig (21) soll den Verantwortlichen mitgeteilt haben, dass er unbedingt erstklassig spielen möchte.

Während im Fall von Mark Uth (33) ein Karriereende in den Raum geworfen wird, dürften Luca Waldschmidt (28), Marvin Schwäbe (29), Eric Martel (22) und Jan Thielmann (22) aufgrund von Ausstiegsklauseln den Verein verlassen. Das Quartett würde nach Informationen der ‚Bild‘ von jenen Passus im Fall der Fälle Gebrauch machen.

Ergo stünde Geschäftsführer Sport Christian Keller ein heftiger Kaderumbruch bevor. Es sei denn, das große Ziel – die sofortige Rückkehr in die Bundesliga – wird in dieser Spielzeit erreicht. Dann könnten womöglich auch vorab genannte Leistungsträger langfristig gebunden werden.