Dolberg nach Belgien?

Kasper Dolbergs Rückkehr zum OGC Nizza wird womöglich nur von kurzer Dauer sein. Nach übereinstimmenden Informationen des ‚Het Nieusblad‘ und ‚Het Laatste Nieuws‘ taucht der Mittelstürmer auf dem Wunschzettel vom RSC Anderlecht auf. Als Ablöse stehen fünf bis sieben Millionen Euro im Raum.

Dolberg war von Januar bis Juni an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, blieb allerdings hinter den Erwartungen zurück. In 22 in der Regel kurzen Einsätzen stehen für den 25-Jährigen drei Scorerpunkte zu Buche (zwei Tore, eine Vorlage). Der Kontrakt bei Nizza, wohin Dolberg 2019 für stolze 20,5 Millionen Euro gewechselt war, läuft noch bis 2024.

