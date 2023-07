80 Millionen für Icardi?

Die saudi-arabischen Fußball-Funktionäre haben den nächsten namhaften Neuzugang im Visier. Der ‚Corriere della Sera‘ berichtet von einem Angebot von Al Shabab für Mauro Icardi. Der vergangene Saison an Galatasaray verliehene Argentinier würde Paris St. Germain demzufolge eine Ablöse von 20 Millionen Euro einbringen.

Icardi selbst könnte bei einem Wechsel in die Wüste so richtig abkassieren: 80 Millionen Euro winken dem 30-jährigen Stürmer in zwei Jahren bei Al Shabab. In den vergangenen Wochen soll Icardi Gespräche über eine Rückkehr nach Italien geführt haben, einen derart lukrativen Vertrag dürfte er dort aber nicht in Aussicht gestellt bekommen.

