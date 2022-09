FC Bayern: Macht Choupo-Moting noch den Abflug?

Bis zum 8. September hat das Wechselfenster in der türkischen Süper Lig noch geöffnet. Bei Fenerbahce will man die Zeit nutzen, um noch einen Stürmer zu verpflichten. Maxi Gómez (26) vom FC Valencia war ein Thema, entschied sich aber gestern für Trabzonspor.

Interesse soll seitens Fener an Mauro Icardi (29/Paris St. Germain) bestehen. Und auch um Eric Maxim Choupo-Moting (33) kursieren nun Gerüchte. Laut dem italienischen Journalisten Rudy Galetti wurde der Bayern-Stürmer in dieser Woche bei den Istanbulern angeboten. Am Bosporus sei man nicht abgeneigt.

