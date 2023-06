Dank Sonderregel: Ordets bleibt beim VfL

Seinen 33 Einsätzen in der abgelaufenen Saison wird Innenverteidiger Ivan Ordets in der kommenden Spielezeit weitere folgen lassen. Wie der VfL Bochum offiziell mitteilt, wurde mit dem Innenverteidiger eine Einigung über eine Verlängerung der Leihe erzielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Möglich macht den Deal eine FIFA-Sonderregelung, die in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in Kraft getreten war und es ausländischen Profis, die in Russland unter Vertrag stehen, erlaubt, sich anderen Vereinen anzuschließen.

Lese-Tipp

Bochum steigt in Skarke-Poker ein

Ordets, an dem auch andere Vereine Interesse signalisierten, ist seit vergangenem Sommer von Dinamo Moskau nach Bochum verliehen. Der Kontrakt des 30-jährigen Ukrainers (zwölf Länderspiele) in der russischen Hauptstadt läuft bis Ende Juni 2024. Bis dahin gilt nach aktuellem Stand auch die Sonderregel der FIFA.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwei weitere Jahre möglich

Bochums Technischer Direktor erklärt: „Ivan Ordets war in der vergangenen Saison ein Leistungsträger in unserem Team. Seine Robustheit, Zweikampfführung und Kopfballstärke haben uns defensiv wie offensiv geholfen. Er ist ein Leader und soll unserer Defensive auch zukünftig Halt und Stabilität geben.“

Der VfL sei „froh, dass Ivan sich für einen Verbleib beim VfL entschieden hat und wir den gemeinsamen Weg fortsetzen werden. Sein Vertrag beinhaltet auch die Option, nach Ablauf der Sonderregelung zwei weitere Jahre beim VfL zu bleiben.“