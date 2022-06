Nach erneutem Wechselwunsch: Gespräch zwischen Lewandowski & Brazzo

Es ist die nächste Episode im Transferdrama um Robert Lewandowski. Nachdem der polnische Starstürmer des FC Bayern gegenüber polnischen Medien seinen Wechselwunsch bekräftigte, meldet sich nun Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu Wort.

„Heute hat mich Robert Lewandowski angerufen. Wir haben uns unter anderem auch über seine öffentlichen Äußerungen unterhalten. Ich habe ihm unseren Standpunkt zu seiner Vertragssituation klar erklärt“, erklärt der Kaderplaner der Münchner gegenüber der ‚Bild‘.

Vom Standpunkt der Bayern, Lewandowski bis zu dessen Vertragsende 2023 halten zu wollen, weicht Salihamidzic nicht ab: „Zu seinem Wechselwunsch haben sich Herbert Hainer, Oliver Kahn und ich mehrfach geäußert, deshalb möchte ich es dabei belassen.“

„Etwas ist kaputtgegangen“

Was war passiert? Im polnischen Podcast ‚WojewodzkiKedzierski‘ betonte Lewandowski erneut, dass er keine Basis mehr für eine weitere Zusammenarbeit zwischen ihm und dem FC Bayern sehe.

„Ich gehe, weil ich mehr Emotionen in meinem Leben haben möchte“, so der 33-Jährige, „sie wollten mir nicht bis zum Ende zuhören. Da ist etwas in mir kaputtgegangen. Und es ist unmöglich, darüber hinwegzusehen – selbst wenn du professionell sein willst.“ Der FC Barcelona möchte Lewandowski gerne verpflichten, die Münchnern ihn gerne behalten.