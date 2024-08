Uduokhai-Nachfolger: Augsburg holt Matsima an Bord

Nachdem es Felix Uduokhai (26) zu Besiktas gezogen hatte, benötigte der FC Augsburg noch Verstärkung in der Innenverteidigung. Mit der Verpflichtung von Chrislain Matsima (22) schließt der Bundesligist diese Lücke.

Matsima kommt per Leihe inklusive Kaufoption von der AS Monaco. Diese wurde zuletzt auf 6,5 Millionen Euro taxiert. Auch eine Weiterverkaufsklausel ist Teil des Deals. In der vergangenen Rückrunde war der 1,93 Meter große Rechtsfuß an Erstligist Clermont Foot verliehen und bestritt 14 Ligaspiele.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic erklärt: „Mit Chrislain Matsima erhalten wir die gewünschte Verstärkung für die Innenverteidigung. Er ist ein junger und sehr talentierter Spieler mit einer Top-Ausbildung. Chrislain hat alle Junioren-Nationalmannschaften Frankreichs durchlaufen und verfügt über großes Potenzial. Dank seiner Spielstärke, Größe und seiner Schnelligkeit gibt er uns in der Verteidigungslinie weitere Möglichkeiten.“

Neuzugang Matisma ergänzt: „Die Gespräche mit dem FC Augsburg haben mich auf Anhieb überzeugt. Der Verein hat mir eine klare Perspektive aufgezeigt, die sehr gut zu meinen Vorstellungen passt. Die Bundesliga ist eine der stärksten Ligen der Welt, und ich bin überzeugt, dass ich mich hier als junger Spieler optimal weiterentwickeln kann.“