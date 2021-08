Grealish wird ein Citizen

Manchester City kann einen großen Erfolg auf dem Transfermarkt verbuchen. Wie die Skyblues mitteilen, wechselt Wunschspieler Jack Grealish ins Etihad und unterschreibt einen Sechsjahresvertrag.

Die Dienste des 25-jährigen Kapitäns von Aston Villa lässt sich der Guardiola-Klub dem Vernehmen nach umgerechnet rund 117 Millionen Euro kosten – kein Transfer innerhalb Englands war teurer.

Grealish zeigt sich erfreut über den Wechsel zu den Citizens: „City ist die beste Mannschaft des Landes mit einem Manager, der als der beste der Welt gilt - es ist ein wahr gewordener Traum, diesem Verein anzugehören.“

Bei Aston Villa reifte Grealish in den zurückliegenden Jahren zu einem der kreativsten Mittelfeldspieler der Liga. In insgesamt 213 Pflichtspielen steuerte der flexibel einsetzbare Offensivspieler insgesamt 77 Torbeteiligungen bei. Mit City wird der englische Nationalspieler erstmals in seiner Klubkarriere an einem europäischen Wettbewerb teilnehmen.

