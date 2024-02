Poldi lässt Karriereende offen

Für Lukas Podolski ist noch nicht klar, wann er seine aktive Spielerkarriere beenden wird. Beim polnischen Erstligisten KS Gornik Zabrze steht der 38-Jährige noch bis 2025 unter Vertrag. „Wenn ich im Sommer merke, dass die Lust nachlässt, höre ich auf. Im Moment fühle ich mich fit, habe Spaß“, so Podolski im Interview mit der ‚Sport Bild‘. Über das mögliche Karriereende sagt der Weltmeister von 2014: „Ich habe keine Sorge, dass ich die Karriere beende und am nächsten Tag nichts mit mir anzufangen weiß. Ich muss nicht sofort irgendwo einen neuen Job haben oder ein Amt. Vielleicht kommt das erst in fünf oder zehn Jahren, viel leicht nie.“

Eine Festanstellung bei seinem Herzensverein, dem 1. FC Köln, liegt ebenfalls im Bereich des Möglichen. Podolski hatte sich bereits in der Vergangenheit mit FC-Sportchef Christian Keller getroffen. „Das war mal eine erste Annäherung. […] Wir haben nicht sofort darüber gesprochen, welche Position ich in eineinhalb Jahren übernehmen könnte.“