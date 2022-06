Groß verlängert in Brighton

Pascal Groß bleibt bei Brighton & Hove Albion. Wie der Premier League-Klub offiziell mitteilt, hat der 30-jährige Mittelfeldspieler seinen auslaufenden Vertrag bis 2024 verlängert. Groß ist bereits seit 2017 für die Seagulls aktiv und stand seitdem in 170 Pflichtspielen auf dem Platz.

Mit der Verlängerung des gebürtigen Mannheimers ist auch ein Wechsel zum Bundesliga-Aufsteiger SV Werder Bremen endgültig vom Tisch. Die Hanseaten waren in den vergangenen Wochen wiederholt mit Groß in Verbindung gebracht worden.

We're delighted to announce Pascal Gross has signed a new contract until June 2024. ✍️



