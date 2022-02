BVB: Systemfrage gegen die Rangers

„Die Ausgangslage ist klar“, sagte Marco Rose am gestrigen Mittwoch mit Blick auf die 2:4-Hinspielpleite in der Europa League-Zwischenrunde gegen die Glasgow Rangers. Am heutigen Donnerstagabend im ausverkauften Ibrox Park muss Borussia Dortmund mindestens zwei Tore erzielen, um zumindest in die Verlängerung zu kommen.

Zwar betonte der BVB-Trainer auch die Wichtigkeit von Verteidigung „Balance“ im eigenen Spiel – doch die Message an die Mannschaft ist klar: „Wir müssen natürlich angreifen.“ Am besten so erfolgreich, wie beim 6:0 gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag.

Da setzte Rose auf eine 3-4-2-1-Grundordnung. „Wir haben natürlich geschaut, was der Gegner anbietet und ebenso, welche Spieler wir zur Verfügung haben“, begründete der Coach das Spielsystem gegen seinen Ex-Klub. Aufgrund des Erfolgs spricht also viel dafür, dabei zu bleiben. Für den verletzten Dan-Axel Zagadou könnte Marin Pongracic in die Startelf rücken.

Alternative Viererkette

Aber: Auch eine personell noch offensivere Ausrichtung mit Viererkette, Mittelfeldraute und zwei Stürmern könnte eine Option sein. Dann könnte Youssoufa Moukoko, am Wochenende Joker-Torschütze, an der Seite von Donyell Malen im Angriff auflaufen. Eine Option für die Rechtsverteidiger-Position wäre der genesene Thomas Meunier.

Der BVB mit Dreierkette

Der BVB mit Viererkette