Bericht: Nagelsmann holt einen Rückkehrer & einen Neuling

In Fußball-Deutschland hatte die Nations League Zeit ihres Bestehens kein hohes Standing. In diesem Jahr hat die DFB-Auswahl allerdings zum ersten Mal die Chance, ins Final Four des Wettbewerbs einzuziehen und mal wieder einen Titel zu gewinnen. Dazu muss sich die Elf von Julian Nagelsmann im Viertelfinale gegen Italien (20. März & 23. März) durchsetzen. Gespannt wird die Kaderbekanntgabe des Bundestrainers am heutigen Donnerstag (11 Uhr) erwartet.

Seitdem der 37-Jährige das Amt übernommen hat, hat nicht nur die Begeisterung für die Nationalmannschaft im Land wieder deutlich zugenommen, auch das Leistungsprinzip wird in der Nationalmannschaft wieder gelebt. Auch für die wichtigen Italien-Spiele ist daher wieder mit überraschenden Nominierungen zu rechnen. Zwei bemerkenswerte Personalien sind laut ‚Sky‘ bereits durchgesickert.

Rückkehr nach vier Jahren

Einer davon ist Nadiem Amiri (28). Der Spielgestalter von Mainz 05 sammelte vor einigen Jahren bereits fünf Einsätze für den DFB, ist also ein Rückkehrer. Seit seinem Wechsel zu Mainz 05 vor gut einem Jahr hat der ehemalige Leverkusener wieder zu alter Stärke zurückgefunden.

In dieser Saison gehört Amiri zu den besten Spielern der Bundesliga, lieferte zehn Scorerpunkte in 24 Pflichtspielen und ist der Dreh- und Angelpunkt des Mainzer Spiels. Der Rechtsfuß ist ein entscheidender Faktor für den Höhenflug, der die Rheinhessen bis auf Platz drei spülte. Nominell eher ein Achter gilt Amiri auch als möglicher Ersatz für den verletzten Florian Wirtz (22).

Defensiv-Bollwerk von Inter

Laut ‚Sky‘ wird Nagelsmann auch Yann Bisseck für den Italien-Kader nominieren. Es wäre die Premiere bei der A-Mannschaft für den 24-jährigen Innenverteidiger. Bisher kann der Profi von Inter Mailand lediglich auf acht Einsätze für die U21-Nationalmannschaft zurückblicken.

Bisseck gilt bereits seit geraumer Zeit als Kandidat für die Herrenmannschaft. Der gebürtige Kölner hat sich bei den Nerazzurri seit seiner Ankunft 2023 zum Stammspieler entwickelt und kommt in dieser Saison bereits auf 29 Pflichtspieleinsätze für den Klub.

Der Abwehrhüne (1,96 Meter) hat maßgeblichen Anteil daran, dass Inter in seinen bisherigen zehn Champions League-Partien erst zwei Gegentore hinnehmen musste. Erst kürzlich verlängerte Bisseck seinen Kontrakt bis 2029, trotzdem steht er bei einigen Premier League-Klubs auf dem Zettel.