DFB: Nagelsmanns fünf Überraschungskandidaten

Die Nations League wurde von der deutschen Nationalmannschaft seit ihrer Einführung eher stiefmütterlich behandelt. In diesem Jahr könnte die DFB-Elf zum ersten Mal das Final Four des Turniers erreichen. Dazu muss der traditionelle Angstgegner Italien gezwungen werden.

Für das Hin- und Rückspiel (20. März & 23. März) wird Bundestrainer Julian Nagelsmann bald den Kader bekanntgeben. Dabei ist mit einigen Überraschungen zu rechnen. Nicht weil der Coach den Wettbewerb nicht ernst nimmt, sondern weil nach eigener Aussage das Leistungsprinzip über allem steht, wie der 37-Jährige immer wieder betont. Folgenden Kandidaten räumt FT die höchsten Chancen auf eine Nominierung ein.

Nadiem Amiri (28/Mainz 05)

Seitdem der zentrale Mittelfeldspieler vor gut einem Jahr von Bayer Leverkusen zu den 05ern wechselte, ist er der Dreh- und Angelpunkt des Mainzer Spiels und mittlerweile sogar zum Publikumsliebling aufgestiegen. Bei den Rheinhessen hat der unbestritten talentierte Stratege wieder zu alter Stärke zurückgefunden, lieferte in dieser Saison sieben Scorerpunkte in 22 Pflichtspielen. Ein Comeback im DFB-Dress nach mehr als vierjähriger Abwesenheit wäre eine verdiente Belohnung für den fünffachen Nationalspieler.

Nathaniel Brown (21/Eintracht Frankfurt)

Brown kam im vergangenen Sommer vom 1. FC Nürnberg und brauchte etwas, um sich an die Bundesliga zu gewöhnen. Seit Mitte der Hinrunde hat der dynamische und offensivstarke Linksverteidiger seinen Stammplatz jedoch sicher. Der Linksfuß verfügt über ein gutes Tempo und spult pro Spiel einiges an Kilometern ab, weiß aber vor allem auch spielerisch zu überzeugen. Dazu sammelte der siebenmalige U21-Nationalspieler in 15 Bundesligapartien bereits acht Torbeteiligungen (drei Tore, fünf Vorlagen). Der DFB ist jedoch auf der Position mit David Raum (26) und Maximilian Mittelstädt (27) aktuell gut besetzt.

Nnamdi Collins (21/Eintracht Frankfurt)

Der Verteidiger ist bei der Eintracht der zweite Senkrechtstarter der Saison und besticht durch Flexibilität (kann rechts und innen spielen), Zweikampfstärke und Geschwindigkeit (35,77 km/h Spitze). Im Verlauf der Vorrunde kämpfte sich der gebürtige Düsseldorfer in die erste Elf der Hessen und ist seit Jahresbeginn gesetzt. Aktuell ist er noch Teil der U21-Nationalmannschaft, könnte aber eventuell bereits im März sein Debüt bei der A-Elf geben. Ansonsten wäre es wohl auch bei Collins nur eine Frage der Zeit.

Nick Woltemade (23/VfB Stuttgart)

Der für seine Größe technisch überraschend starke Angreifer nutzte nach seinem Wechsel von Werder Bremen als Ersatzmann die sich ihm bietenden Gelegenheiten, als seine Sturmkollegen nacheinander verletzt ausfielen. Elf Treffer und zwei Vorlagen in 21 Pflichtspielen für den VfB sind eine sehr gute Quote für den U21-Nationalstürmer und machen ihn zu einem heißen Kandidaten für die Italien-Spiele.

Robin Zentner (30/Mainz 05)

In Abwesenheit der beiden ersten Torhüter Marc-André ter Stegen (Patellasehnenriss) und Oliver Baumann (Fußverletzung) sucht Nagelsmann eine Nummer drei für die anstehenden Spiele. Dafür soll der Bundestrainer den langjährigen Stammkeeper der Mainzer im Auge haben. Die 05er kassierten in dieser Spielzeit bisher lediglich 24 Gegentreffer – die zweitwenigsten der Bundesliga. Garant dafür ist Zentner, der sich Jahr für Jahr weiter stabilisierte und zu den Toptorhütern im Oberhaus zählt, auch wenn er fußballerische Defizite aufweist. Nominierung wahrscheinlich.

