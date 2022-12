Delort träumt von PSG

Andy Delort könnte den OGC Nizza zeitnah verlassen und hofft offenbar auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Wie ‚RMC‘ und ‚Nice-Matin‘ übereinstimmend berichten, stellt der 31-Jährige seine Zukunft an der Côte d’Azur in Frage und beschäftigt sich mit einem Abschied. Es heißt, der 1,81 Meter große Angreifer träume von einer erneuten Zusammenarbeit mit PSG-Coach Christophe Galtier.

Delort und Galtier bündelten ihre Kräfte in der vergangenen Saison in Nizza, der Rechtsfuß schätzt den Trainer. In der laufenden Saison hat der Algerier in zwölf Ligaspielen fünf Tore erzielt. Unter Galtier war Delort in 32 Ligapartien an 18 Treffern direkt beteiligt (16 Tore, zwei Vorlagen).

